«С ним было не очень хорошо»: Зарубина раскрыла причину развода с Малининым

Звезда советской эстрады Ольга Зарубина поведала о своем браке с Александром Малининым. Они были женаты почти два года, за это время на свет родилась дочка Кира. Только вот любви от мужа артистка не дождалась. Поговаривали даже, что начинающий артист женился из-за московской прописки.

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Спустя годы Зарубина призналась, что брак с Малининым был ошибкой ее жизни. Она перепутала страсть и любовь, «бабочки в животе», и поняла это певица спустя много лет. Причину развода артистка объяснила сайту MK.RU.