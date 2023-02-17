Алла Пугачева в Израиле сильно сдала: «У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают»

73-летняя Алла Пугачева эмигрировала в Израиль в прошлом году. Поначалу она часто выходила в свет, но в последнее время затаилась и не появляется на людях. Для соцсети она сняла видео своих детей, комментируя их действия, и подписчики услышали, что речь примадонне дается с трудом. Люди считают, что на новой родине артистка сильно сдала, и это вызвало панику.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сергей Соседов объяснил, что происходит с Аллой Борисовной. Музыкальный критик напомнил, что она не следила никогда за состоянием своих связок, хоть и постоянно печется о своем здоровье и регулярно лечится.