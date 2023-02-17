Новости шоу-бизнеса: жена Костомарова раскрыла неизвестные подробности о фигуристе, Устиненко из «Дома-2» сообщила пол ребенка

Жена Костомарова прервала молчание

Впервые жена Романа Костомарова прервала молчание после новой ампутации у фигуриста. Оксана Домнина поведала о том, с чего начались проблемы со здоровьем у мужа. Оказалось, заболела рука, он принимал обезболивающие, из-за этого картина пневмонии смазалась, и вовремя ее не распознали. Она уверена, что муж выкарабкается и все сам расскажет поклонникам.

Алиана из «Дома-2» озвучила пол ребенка

Алиана Устиненко из «Дома-2» во второй раз беременна. Накануне на бэби-пати она узнала пол малыша. У нее будет дочка.

В Москве простились с режиссером Абдрашитовым

Режиссер Вадим Абдрашитов скончался 12 февраля от рака на 79 году жизни. Накануне состоялась церемония прощания с мэтром в Центральном доме кинематографистов. Проводить постановщика в последний путь пришли более 200 человек. Среди них — коллеги, ученики и близкие мастера.