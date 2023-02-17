Илана из «Уральских пельменей» в бикини показала вид сзади: две половинки в форме сердца

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева имеет большую армию поклонников. При этом, красотка давно замужем и всячески это подчеркивает. Даже снимки в купальнике она старается публиковать не просто с разрешения мужа, а даже с его присутствием. Новое фото – как раз из этой серии.

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Причем, Илана не постеснялась показать то, чем ее щедро наделила природа, с самого аппетитного ракурса. Она разместилась на пирсе в бикини, стринги которого поделили сочную плоть пополам в форме перевернутого сердечка, и кокетливо обернулась. Муж не растерялся и по-хозяйски положил на ягодицу актрисе свою ладошку.