Клава Кока показала голый низ: и бесстыдно ноги закинула наверх

Исполнительница Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, не скрывает, что упивается своей популярностью. Она делает все, чтобы всегда быть на слуху, в этом ей помогает и внешний вид – неотъемлемая часть имиджа звезды.

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В последнее время наряды Клавы стали намного откровеннее. Судя по всему, артистка сменила стилиста и теперь сместилась в сторону вульгарности и эпатажа. Лохмотья, едва прикрывающие прелести, крошечные юбки и сетчатые чулки - многие элементы сценического гардероба у публики вызывают вопросики.

На этот раз Кока появилась на людях в мини-юбке, больше похожей на широкий ремень. И не постеснялась закинуть ноги прямо на стол во время съемок, сфотографировала оголенный низ и разместила в соцсетях.Пока неизвестно, как отреагировали подписчики на вольности артистки, поскольку откомментировать кадр нельзя.