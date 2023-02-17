Рудковская – про опозорившуюся с фонограммой Загитову: «Это полнейший непрофессионализм – так подставлять»

В День всех влюбленных Алина Загитова дала повод для обсуждений, опозорившись с фонограммой во время своего вокального дебюта. Она выступала на шоу в дуэте с Zivert, выбрали хит Credo, который поделили по куплетам.

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Во время своей партии Загитова просто не попала в фонограмму. Ведущий мероприятия Дмитрий Губерниев не удержался и поднял на смех конфуз спортсменки. А вот продюсер Яна Рудковская негодует по другому поводу: она считает, что фигуристку просто подставили.

«У меня две эмоции: раздражение и грусть. Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм - так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер, элемент шоу, который должен дать вау-эффект, то вы должны проработать все до мельчайших деталей! Каждый штрих, каждую ноту! Вы должны отрепетировать все пару десятков раз и только после того, как убедитесь , что это выглядит шикарно , достойно , ошеломляюще в хорошем смысле - давать добро на презентацию публике», - отчитала в своем Telegram организаторов Рудковская.

Жена Плющенко также дала понять, что Загитова не дотягивает по энергетике до Zivert: «Петь с Юлей дуэтом - это надо иметь такое, знаете, моральное право. Зиверт все-таки топовая артистка, которая в любом случае диктует уровень мастерства. У нее потрясающая энергетика, и песня очень сложная в исполнении».