Скрывать уже не удается: Бузова с огромным животом принимает поздравления с беременностью

Чтобы скрыть выпирающий живот, Бузова облачилась в слитный плавательный костюм. Но он не помог, и округлившиеся телеса попали в кадр. Люди принялись поздравлять телеведущую с беременностью – для них стало очевидным, что Ольга будет станет мамой.

«Вы беременны?», «Или купальник странный, или в положении она», «Беременна? Ура!», «В положении что ли? Фигура изменилась…», «Фигурка бомбическая», «Кажется, беременна», «Искренне надеюсь, что Оля ждет малыша», «Беременяш», - раскусили артистку подписчики в комментариях.

Бузова и прежде намекала на свое интересное положение. «Счастье внутри меня», - подписывала многозначительно артистка одно из своих «беременных» фото.

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