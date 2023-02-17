Назло бывшему: Севастьянова соблазнительно засветила кружева в интимном месте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Монако из путешествия по Европе. За красавицей следят сотни тысяч фолловеров в Сети и знают, как она любит активный отдых. Минувший вечер выдался тихим, и она отправилась поужинать в ресторан с подругами, особо не наряжаясь.

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Но даже в повседневных образах Севастьянова подчеркивает свою идеальную фигуру. Акцент на бедрах благодаря обтягивающим джинсам и прозрачная водолазка пошиты как будто специально для гимнастки! При этом, в декольте Каролина засветила свои прелести в кружевном белье – видно невооруженным взглядом, и от такой откровенности у подписчиков закружилась голова. Что бы сказал бывший? С недавних пор, напомним, гимнастка одна – она рассталась после пяти лет отношений с бизнесменом Александром Мазановым.