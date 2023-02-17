Рудова расстегнула ширинку, оголив интимное место: трусов на ней так и не нашли

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова усиленно готовится к летнему сезону и стремится достичь идеальной формы. Для этого она уже посещает салоны красоты и продует разные методики скульптурирования тела, следит за питанием, принимает ванны с солью. Но вот результаты ее почему-то не радуют. И глядя на себя в зеркало, она расстраивается.

«Девочки, когда-нибудь вы бываете довольны собой? Я вот все время к себе придираюсь», - призналась актриса.

Рудова предстала перед зеркалом в крошечном телесном топе и миниатюрных шортиках. Снимая себя на видео, она расстегнула низ, и люди смогли оценить ее идеальный плоский живот. Также поклонники заметили, что нижнее белье на актрисе отсутствует: ширинка распахнута так, что не обратить внимание на сей факт подписчики не смогли.

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