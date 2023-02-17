Соседов поставил Брыльску на место: «Перед Россией должна на коленях стоять, потому что без нее она никто»

Звезда советского кинохита «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска сделала неоднозначное заявление в адрес российской провинции, тем самым оскорбив людей. «Нищета и невозможно жить», «страшно из самолета выходить» и прочие характеристики возмутили не только простой народ, но и известных деятелей.

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Музыкальный критик Сергей Соседов в числе первых ответил звезде. Он назвал ее высказывание нелепым и отметил, что родной Краков Барбары куда более нищий и жалкий, чем чистые отдаленные от центра российские города. Да и, собственно, именно жители из глубинки подарили ей значимость и славу, поэтому ей следует помнить, кому она обязана своей карьерой.

«Ну уж кто бы что вякал, господи, приехала откуда-то королева, из Польши, ну не смешила бы она людей. Так что пусть она не выступает, не вякает. Она перед Россией, так и напишите, должна на коленях стоять, потому что без России и без Советского Союза она никто и ничто, она полный ноль», - высказался эксперт.

По материалам сайта "Пятый канал"