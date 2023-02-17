Но все еще крепкий орешек: Брюсу Уиллису поставили новый диагноз

Семья голливудской звезды Брюса Уиллиса рассказала, что у артиста диагностировали лобно-височную деменцию. Это значит, что тяжелая болезнь прогрессирует.

«Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — сказано в официальном заявлении семьи актера.

Представители звездной семьи также поблагодарили фанатов артиста за любовь и поддержку в столь непростое время. В заявлении семья Брюса также выразила надежду на то, что СМИ и общественность обратит особое внимание на эту болезнь, которая требует гораздо большей огласки и исследований.

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