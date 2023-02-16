«Ох, все на виду»! Срамота»: Волочкова без юбки засветила полоску белых трусиков в «межножье»

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитой. Раньше она была солисткой Большого театра. Теперь артистка все чаще попадает в скандальные ситуации. Она то раздевает до трусиков, то делает шпагат прямо на столе. Недавно разгорелась дискуссия, когда балерина дала интервью. Многие посчитали, что она была в нетрезвом состоянии.
На этот раз Волочкова снова поразила поклонников. Она предстала в одной футболке на кушетке. Балерина без юбки подобрала ноги. Она засветила белую линию трусиков между ног. Артистка стыдливо закрыла свое лицо. Она не пояснила, что происходит в кабинете и почему на ней так мало одежды.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети стали гадать, что хотела сказать Волочкова. Другие оценила ее пикантны ракурс. «Обычная фотосессия на кушетке. Вот это фантазия!», «Красивое и загадочное фото», «Самое главное — показать трусы», «Нет слов», «Ну тут даже не знаешь, что стало с юбкой», «Ох, все на виду! Срамота», — прокомментировали пост подписчики.