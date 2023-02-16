Ирина Шейк без лифчика прошлась по подиуму: ошеломила публику на показе Michael Kors

На этот раз Ирина после работы в Париже вернулась домой. Она приняла участие в показе Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Модель вышла на подиум в черном брючном костюме на голое тело. Она засветила свое декольте без лифчика. Шейк была на каблуках, с нюдовым макияжем и ожерельем на шее.

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