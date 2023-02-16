Ирина Шейк без лифчика прошлась по подиуму: ошеломила публику на показе Michael Kors

Ирина Шейк уже давно стала звездой в море моды. Она с юного возраста дефилирует по подиуму. Ирина длительное время живет в Нью-Йорке. В свои 37 лет она продолжает сотрудничать с модельерами. Модель обладает эффектной внешностью и точной фигурой. Она не перестает оголяться не только для фотосессий.
На этот раз Ирина после работы в Париже вернулась домой. Она приняла участие в показе Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Модель вышла на подиум в черном брючном костюме на голое тело. Она засветила свое декольте без лифчика. Шейк была на каблуках, с нюдовым макияжем и ожерельем на шее.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Шейк. Многие отметили, что она произвела фурор на показе. Фирменная походка, раскованность и пикантный образ стали ошеломляющим комбо для публики. «Господи, ну как можно быть такой красивой», «Это превосходно», «Какая красотка», «Манящие формы», — стали писать пользователи Сети.