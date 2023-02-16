«Это мини-убийство»: Анатолий Руденко вспомнил, как поступил с экс-возлюбленной Дарьей Поверенновой

Известные актеры Дарья Повереннова и Анатолий Руденко несколько лет жили вместе. Но десятилетняя разница в возрасте — Повереннова старше Руденко — сделала свое дело.
В какой-то момент Анатолий Руденко встретил настоящую любовь и сообщил об этом Дарье Поверенновой. Артист дал понять, что расставании далось ему нелегко и он до сих пор чувствует вину перед экс-возлюбленной.
«Разговор о расставании длился три дня. Если бы я думал головой, а не чувствами, то к этому вообще бы не привел. Просто я увидел, как мучается близкий и любимый человек. Мне было больно это видеть, но понимал, что объективно встретил другую. Это мини-убийство. По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», — поделился Анатолий Руденко.
Анатолий Руденко. Фото: Global Look Press
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Руденко признался, что в тот момент резал по живому, но ничего изменить уже не мог.
«Хуже тому, кого бросают, безусловно. Это такой удар под дых, нож в спину… Не дай Бог никому такое испытывать, я до сих пор очень сожалею, что так все произошло. Это жизнь, мы боремся за свое счастье, поэтому надо идти и резать по живому, чтобы ей было лучше и тебе. Зато так мы не потеряем время», — добавил Анатолий Руденко.
После расставания с Поверенновой Руденко женился на Елене Дудиной, с которой познакомился на съемках сериала «Вчера закончилась война». В 2012 году у пары родилась дочка.
Дарья Повереннова тоже встретила новую любовь. Сейчас она счастлива в браке с очень состоятельным мужчиной.
По материалам YouTube-шоу «PROжизнь».