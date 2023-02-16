«Это мини-убийство»: Анатолий Руденко вспомнил, как поступил с экс-возлюбленной Дарьей Поверенновой

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Руденко признался, что в тот момент резал по живому, но ничего изменить уже не мог.

«Хуже тому, кого бросают, безусловно. Это такой удар под дых, нож в спину… Не дай Бог никому такое испытывать, я до сих пор очень сожалею, что так все произошло. Это жизнь, мы боремся за свое счастье, поэтому надо идти и резать по живому, чтобы ей было лучше и тебе. Зато так мы не потеряем время», — добавил Анатолий Руденко.

После расставания с Поверенновой Руденко женился на Елене Дудиной, с которой познакомился на съемках сериала «Вчера закончилась война». В 2012 году у пары родилась дочка.

Дарья Повереннова тоже встретила новую любовь. Сейчас она счастлива в браке с очень состоятельным мужчиной.

По материалам YouTube-шоу «PROжизнь».