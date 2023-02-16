Боня в прозрачном платье засветила свои «сладкие» формы на яхте: красивая и счастливая (видео)

На этот раз Боня поделилась красочными кадрами. Если накануне она красовалась в купальнике, то теперь телеведущая облачилась в легкое белое платье с прозрачной тканью. Она засветила свои изящные формы. Виктория не скрыла яркие трусики. Ее волосы развевались на ветру. Звезда стояла на палубе яхты, когда ее снимал квадрокоптер.

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