Боня в прозрачном платье засветила свои «сладкие» формы на яхте: красивая и счастливая (видео)

Виктория Боня уже давно строит карьеру на телевидении. Она больше 10 лет живет в Монако, на побережье. После ухода из «Дома-2» у нее был роман с миллионером Алексом Смерфитом, от которого у нее родилась дочка Анджелина. Однако после расставания она так и не встретила новую любовь. При этом в 43 года звезда следит за фигурой и может дать фору даже моделям.
На этот раз Боня поделилась красочными кадрами. Если накануне она красовалась в купальнике, то теперь телеведущая облачилась в легкое белое платье с прозрачной тканью. Она засветила свои изящные формы. Виктория не скрыла яркие трусики. Ее волосы развевались на ветру. Звезда стояла на палубе яхты, когда ее снимал квадрокоптер.
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«Каждая женщина раскрывает мужчину по-разному», — загадочно написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами.
«Очень красиво!», «Вика излучает счастье изнутри», «Прекрасная красотка на шикарной яхте», «Просто глаз не отведешь», «Фигурка шикарная», «Классная такая», «Образ чудесный», — стали писать в Сети.