«Он обязательно все расскажет сам»: семья Романа Костомарова надеется на его скорое выздоровление — пока ситуация остается тяжелой

Жена прославленного фигуриста Романа Костомарова, Оксана Домнина, выразила уверенность в том, что ее муж скоро поправится. Она признала, что ситуация очень сложная, но при этом считает, что Роман Костомаров справится.

Оксана Домнина попросила всех набраться терпения и дождаться, когда Роман Костомаров выздоровеет и сам расскажет о том, что с ним произошло.