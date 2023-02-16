«Он обязательно все расскажет сам»: семья Романа Костомарова надеется на его скорое выздоровление — пока ситуация остается тяжелой

Жена прославленного фигуриста Романа Костомарова, Оксана Домнина, выразила уверенность в том, что ее муж скоро поправится. Она признала, что ситуация очень сложная, но при этом считает, что Роман Костомаров справится.
Оксана Домнина попросила всех набраться терпения и дождаться, когда Роман Костомаров выздоровеет и сам расскажет о том, что с ним произошло.
«Когда Роман поправится — а это обязательно будет! — и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам. Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления», — сказала Оксана Домнина.
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Напомним, 46-летний олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки. За жизнь спортсмена борются лучшие врачи. Состояние Романа Костомарова остается тяжелым.
По материалам aif.ru.