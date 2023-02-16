Дом вверх дном: Пресняков заснял, как сыновья устраивают шумные танцы каждый вечер у них дома с Подольской

Владимир Пресняков давно стал знаменитым артистом. Он продолжает выпускать песни и давать концерты. Певец счастлив в браке с Натальей Подольской. Они вместе уже больше 10 лет. Избранница подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану — два года. Иногда супруги устраивают себе романтический отпуск без наследников.
На этот раз Владимир заснял трогательные кадры. Он показал, как вечерами дома его сыновья веселятся. Артемий давно занимается танцами, поэтому исполняет брэйкданс. А вот Подольская танцевала с младшим сыном. Мальчики прыгали, ходили на руках и кувыркались.
«Музыка релакс. Каждый вечер. Дома. Игра на балалайке с шести до восьми», — написал музыкант.
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Поклонники восхитились тем, как весело дома у супругов и как они проводят время с детьми.
«Какие родители — такие и дети! Всем бы в пример», «Прекрасная, красивая семья, будьте счастливы», «А маленький как перед мамочкой старается», «Видно, что старший завидует младшему братику», — написали подписчики.