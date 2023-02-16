Дом вверх дном: Пресняков заснял, как сыновья устраивают шумные танцы каждый вечер у них дома с Подольской

На этот раз Владимир заснял трогательные кадры. Он показал, как вечерами дома его сыновья веселятся. Артемий давно занимается танцами, поэтому исполняет брэйкданс. А вот Подольская танцевала с младшим сыном. Мальчики прыгали, ходили на руках и кувыркались.

«Музыка релакс. Каждый вечер. Дома. Игра на балалайке с шести до восьми», — написал музыкант.

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