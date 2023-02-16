«Давайте молиться, чтобы он выздоровел и принял всю ситуацию»: жена Романа Костомарова косвенно подтвердила ампутацию

Фигуристка Оксана Домнина впервые за месяц рассказала правду о состоянии ее мужа, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова.
Оксана Домнина косвенно подтвердила, что Роман Костомаров перенес ампутацию конечностей. Она обратилась к поклонникам с просьбой о молитвах за то, чтобы Роману Костомарову хватило сил принять сложную ситуацию.
«Знаете, когда мы оказались в Коммунарке, Денис Проценко сказал мне: «Я, конечно, знал, что ваш муж хороший фигурист. Но я не знал, что он такой хороший человек! Так много людей беспокоятся о нем». И это правда! Очень хочется сказать всем спасибо большое. И давайте молиться дальше о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», — сказала Оксана Домнина.
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Напомним, известный фигурист, 46-летний Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки. В клинику спортсмен попал с запущенным воспалением легких. Чтобы спасти Роману Костомарову жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы рук.
По материалам aif.ru.