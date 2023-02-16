«Давайте молиться, чтобы он выздоровел и принял всю ситуацию»: жена Романа Костомарова косвенно подтвердила ампутацию

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Напомним, известный фигурист, 46-летний Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки. В клинику спортсмен попал с запущенным воспалением легких. Чтобы спасти Роману Костомарову жизнь, врачи были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы рук.

По материалам aif.ru.