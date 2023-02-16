Кудрявцева в модном комбинезоне в клетку блеснула своим изящным «орехом» на работе: в 51 фигура — закачаешься

На днях Лера пришла в ярость, когда прочитала некролог о себе. Она заявила, что будет судится с недобросовестным журналистом. А 16 февраля телеведущая появилась на работе. Она облачилась в комбинезон-бюстье в клетку и белую рубашку. Лук дополнили туфли на каблуке. Она подчеркнула свои формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».