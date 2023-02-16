Кудрявцева в модном комбинезоне в клетку блеснула своим изящным «орехом» на работе: в 51 фигура — закачаешься

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Блондинка предпочитает носить женственные наряды. Порой она позволяет себе сладости и заверяет, что поправляется. Однако стилистам удается скрывать все ее изъяны фигуры. В 51 год звезда следит за внешностью.
На днях Лера пришла в ярость, когда прочитала некролог о себе. Она заявила, что будет судится с недобросовестным журналистом. А 16 февраля телеведущая появилась на работе. Она облачилась в комбинезон-бюстье в клетку и белую рубашку. Лук дополнили туфли на каблуке. Она подчеркнула свои формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что у нее эталонная фигура.
«Этот мир спасут красивые, умные женщины с хорошим чувством юмора», «Прекрасно выглядите, глядя на вас, „воскресшую“, пусть кто-то захлебнется от желчи», «Лера! Ты — бессмертна!», «Шикарная фигура», «Образ бесподобный», — стали писать в Сети.