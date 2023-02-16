Болела рука, принимал лекарства: с чего у Романа Костомарова началась пневмония и как он ее запустил

Жена известного фигуриста Романа Костомарова, который уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки, Оксана Домнина, рассказала, почему 46-летний спортсмен вовремя не заметил пневмонию и запустил болезнь.
Оказывается, Роман Костомаров не смог распознать болезнь из-за проблем с рукой. Он принимал противовоспалительные препараты, пневмония протекала латентно до тех пор, пока состояние не стало критическим.
«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», — объяснила Оксана Домнина.
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Напомним, в этот четверг, 16 февраля, стало известно, что Роману Костомарову стало хуже. По некоторым данным у него почти отказали легкие, в них скопилась жидкость.
По материалам aif.ru.