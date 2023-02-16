Болела рука, принимал лекарства: с чего у Романа Костомарова началась пневмония и как он ее запустил

Жена известного фигуриста Романа Костомарова, который уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки, Оксана Домнина, рассказала, почему 46-летний спортсмен вовремя не заметил пневмонию и запустил болезнь.

Оказывается, Роман Костомаров не смог распознать болезнь из-за проблем с рукой. Он принимал противовоспалительные препараты, пневмония протекала латентно до тех пор, пока состояние не стало критическим.