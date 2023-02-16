«Все показатели зашкаливали, с такими не выживают»: Домнина — впервые максимально откровенно о состоянии Костомарова

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Напомним, Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки, куда был доставлен с запущенной двусторонней пневмонией. Из-за сепсиса и гангрены Роману Костомарову врачи ампутировали стопы ног и пальцы рук.

По материалам aif.ru.