«Все показатели зашкаливали, с такими не выживают»: Домнина — впервые максимально откровенно о состоянии Костомарова

Жена известного фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, Оксана Домнина, рассказала о первых днях его госпитализации в Коммунарку.
Оксана Домнина призналась, что врачи не скрывали от нее всю правду о состоянии Романа Костомарова. Медики сразу предупредили, что ситуация крайне сложная, шансов мало. По ее словам, лечением Романа Костомарова занимались и занимаются самые лучшие специалисты.
«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — поделилась Оксана Домнина.
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Напомним, Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки, куда был доставлен с запущенной двусторонней пневмонией. Из-за сепсиса и гангрены Роману Костомарову врачи ампутировали стопы ног и пальцы рук.
По материалам aif.ru.