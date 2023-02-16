«Ей никто ничего не запрещает»: жена Романа Костомарова опровергла, что его маму не пускают в реанимацию к сыну

Известная фигуристка Оксана Домнина возмущена домыслами, появившимися в прессе, о том, что маму Романа Костомарова не пускают в реанимацию к сыну.
Жена Романа Костомарова, Оксана Домнина, дала понять, что решение было принято семьей, чтобы не травмировать пожилую женщину.
«Еще я прочитала какие-то домыслы о том, что в больницу не пускают маму Романа, это наглая ложь. Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Но этого точно никто не запрещает», — высказалась Оксана Домнина.
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Напомним, олимпийский чемпион в танцах на льду, 46-летний Роман Костомаров уже второй месяц находится в реанимации Коммунарки. У спортсмена тяжелая форма пневмонии, из-за которой развился сепсис и гангрена.
По материалам aif.ru.