«Ей никто ничего не запрещает»: жена Романа Костомарова опровергла, что его маму не пускают в реанимацию к сыну

Известная фигуристка Оксана Домнина возмущена домыслами, появившимися в прессе, о том, что маму Романа Костомарова не пускают в реанимацию к сыну.

Жена Романа Костомарова, Оксана Домнина, дала понять, что решение было принято семьей, чтобы не травмировать пожилую женщину.