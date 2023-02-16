Белоснежная кухня, окна в пол: Топурия наведалась в гости в новый дом Серябкиной, засветив дизайнерский ремонт

Примечательно, что Кети недавно вернулась из отпуска, который провела с семьей на Бали. 16 февраля она решила навестить свою подругу Ольгу Серябкину. Певица впервые оказалась в новом роскошном доме своей коллеги. Она запечатлелась в трикотажном костюме песочного цвета в белоснежной комнате.

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Как оказалось, Ольга сделала себе просторную белоснежную кухню. Она установила отдельно большой стол. С другой стороны расположилась гостиная с высокими потолками, мягким диваном и окнами в пол. Подружки подурачились на камеру.