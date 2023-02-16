Белоснежная кухня, окна в пол: Топурия наведалась в гости в новый дом Серябкиной, засветив дизайнерский ремонт

Кети Топурия является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру и смогла завоевать любовь публики. Солистка «А’Студио» предпочитает всегда выглядеть безупречно. Она редко рассказывает о личной жизни. Однако артистка находит время на воспитания двоих детей и путешествия.
Примечательно, что Кети недавно вернулась из отпуска, который провела с семьей на Бали. 16 февраля она решила навестить свою подругу Ольгу Серябкину. Певица впервые оказалась в новом роскошном доме своей коллеги. Она запечатлелась в трикотажном костюме песочного цвета в белоснежной комнате.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Как оказалось, Ольга сделала себе просторную белоснежную кухню. Она установила отдельно большой стол. С другой стороны расположилась гостиная с высокими потолками, мягким диваном и окнами в пол. Подружки подурачились на камеру.
«Наконец-то сегодня я доехала до этой прекрасной, моей любимой подружки в ее прекрасный новый дом. Тут очень красиво! Ну что я могу сказать? Вот эта женщина, мы с ней дружим миллион сорок пять лет, и моя любовь к ней становится только сильнее, люблю ее всю семью. Плакать будешь?» — сказала Топурия.