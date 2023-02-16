У Аллы Пугачевой вырос горб

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что уехавшая из России Алла Пугачева действительно себя чувствует плохо. По его словам, у Примадонны проблемы со спиной.

«Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», — заявил он.

Соседов уточнил, что у Пугачевой также проблемы с голосом. Карьера артиста не прошла бесследно.

Примадонна, напомним, уехала в Израиль вслед за своим мужем Максимом Галкиным*. Возвращаться на родину пара не планирует.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.