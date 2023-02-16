Бородина в боди в облипку засветила свое «межножье»: прозрачную тряпицу повязала на бедра

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». С каждым годом количество ее поклонников только растет. Ксения готовится отметить свое 40-летие. Она признавалась, что ее трясет перед юбилеем. Но звезда может позволить себе путешествия и дорогие наряды. А после развода она принимает ухаживания мужчин.
На этот раз Бородина устроила пикантную фотосессию в пустыне, когда отдыхала в Дубае. Она следит за фигурой и старается выглядеть моложе своих лет. На этот раз телеведущая выбрала смелый образ. Она позировала на песке в черном боди в облипку. На бедра Ксения повязала прозрачный платок. Она засветила не только бедра, но и свое «межножье».
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она обладает эффектной внешностью.
«И это мама двоих детей», «Какая у вас фигура», «Просто красотка», «Какая вы крутая! Вообще не стареете», «Становитесь такой же нескромной, как Бузова», «Формы — закачаешься», — написали подписчики.