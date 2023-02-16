Бородина в боди в облипку засветила свое «межножье»: прозрачную тряпицу повязала на бедра

На этот раз Бородина устроила пикантную фотосессию в пустыне, когда отдыхала в Дубае. Она следит за фигурой и старается выглядеть моложе своих лет. На этот раз телеведущая выбрала смелый образ. Она позировала на песке в черном боди в облипку. На бедра Ксения повязала прозрачный платок. Она засветила не только бедра, но и свое «межножье».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».