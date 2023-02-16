«До сих пор отходим от шока»: беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» сообщила пол будущего малыша

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко уже через пару месяцев во второй раз станет мамой. В микроблоге звезда телестройки рассказала, малыш какого пола родится у нее и ее избранника.
Алиана Устиненко поделилась кадрами, сделанными во время гендер-пати. Алина и ее возлюбленный на видео запечатлены в руках с баллонами, из которого вырывается газ насыщенного вишневого оттенка. Это означает, что у пары будет девочка.
«Мы так ждем тебя, наше чудо. Эмоции переполняют, мы до сих пор отходим от шока», — призналась Алиана Устиненко.
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Напомним, для Алианы Устиненко будущая дочка станет вторым ребенком. У нее есть старший сын Роберт от брака с Александром Гобозовым. Мальчик очень рад тому, что у него будет младшая сестренка.