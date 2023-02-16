Нет денег: Хаматову предупредили о последствиях возвращения в Россию

Таролог Наталья Кувыкина заявила, что сбежавшая из России Чулпан Хаматова хочет вернуться домой, однако делать это в ближайшее время не будет. По ее словам, актриса боится последствий.

«Причем не в форме общественного порицания и хейта, а вполне конкретных штрафов, административной ответственности и прочего, что у нее накопилось», — заявила она.

Таролог при этом добавила, что Хаматова нуждается в деньгах. За границей у нее не получается зарабатывать столько, сколько в России.

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