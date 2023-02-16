Это мистика! Киркоров сообщил о потере близкого человека

В четверг, 16 февраля, стало известно о смерти бывшего администратора Филиппа Киркорова, Геннадия Рыбака. Поп-король подчеркнул, что мужчина болел онкологией и очень ждал выхода песни «Если ты уйдешь».

«Гена очень любил эту песню… Ждал ее выхода. Вышла песня — и он ушел… Странные мистические совпадения. Мы не общались некоторое время, но в январе, взяв ластик, стерли все наши разногласия», — заявил он.