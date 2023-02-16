«Прошли бы рядом, не поняли, что она»: Алла Пугачева в Израиле изменилась до неузнаваемости из-за болезни — жалкое зрелище

Известный музыкальный критик Сергей Соседов осведомлен о жизни звезд российского шоу-бизнеса гораздо лучше, чем многие, вхожие в тусовку люди.
Как дал понять Сергей Соседов, сообщения о том, что Алла Пугачева уехала жить именно в Израиль из-за слабого здоровья, не миф и не преувеличение. По словам Сергея Соседова, Алла Борисовна тяжело больна. И она выглядит вовсе не так прекрасно, как пытается это доказать, размещая снимки в микрблоге. В Израиле Алла Пугачева за последний год изменилась еще сильнее. Примадонна сдала.
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«Она все время лечится. Еле ходит. Вы бы прошли рядом — не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит — как семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», — сказал Сергей Соседов.
Напомним, Алле Пугачевой в апреле исполнится 74 года.
По материалам «Абзаца».