Пропавший с радаров Амаяк Акопян стал отшельником — как он выглядит

Главный иллюзионист отечественного телевидения Амаяк Акопян впервые за много лет появился на ТВ. Артист предстал в шоу Андрея Малахова на канале «Россия».

Как выяснилось, Акопян тяжело переживает смерть родителей. Несмотря на то, что его отец ушел из жизни в 2005 году, до сих пор он не может найти в себе силы, чтобы продолжить концертную деятельность.