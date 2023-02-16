Пропавший с радаров Амаяк Акопян стал отшельником — как он выглядит

Главный иллюзионист отечественного телевидения Амаяк Акопян впервые за много лет появился на ТВ. Артист предстал в шоу Андрея Малахова на канале «Россия».
Как выяснилось, Акопян тяжело переживает смерть родителей. Несмотря на то, что его отец ушел из жизни в 2005 году, до сих пор он не может найти в себе силы, чтобы продолжить концертную деятельность.
«Я захлопнулся, внутри себя осыпаюсь по сию пору. И мое сегодняшнее «увы» — это вчерашнее громкое «ура». Круг моих собеседников сузился только до моей супруги», — заявил он.
Амаяк Акопян в шоу «Малахов»
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