Пропавший с радаров Амаяк Акопян стал отшельником — как он выглядит

Амаяк Акопян. Фото: КП/Вислов Иван

Амаяк Акопян. Фото: КП / Вислов Иван

Артист практически замкнулся в себе.

Главный иллюзионист отечественного телевидения Амаяк Акопян впервые за много лет появился на ТВ. Артист предстал в шоу Андрея Малахова на канале «Россия».

Как выяснилось, Акопян тяжело переживает смерть родителей. Несмотря на то, что его отец ушел из жизни в 2005 году, до сих пор он не может найти в себе силы, чтобы продолжить концертную деятельность.

«Я захлопнулся, внутри себя осыпаюсь по сию пору. И мое сегодняшнее «увы» — это вчерашнее громкое «ура». Круг моих собеседников сузился только до моей супруги», — заявил он.

Амаяк Акопян в шоу «Малахов»

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