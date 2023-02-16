Виктория Боня лишила дара речи своим селфи в уборной: обнажила шаровидные прелести

Теперь Боня наслаждается роскошным отдыхом. Она загорает на яхте. С собой светская львица взяла множество купальников. На этот раз она поделилась пикантным фото из уборной. Телеведущая запечатлелась в белой мини-юбке и топике на тонких бретельках. Она обнажила свои пышные полушария груди и рельефный живот.

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