Виктория Боня лишила дара речи своим селфи в уборной: обнажила шаровидные прелести

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она смогла построить карьеру телеведущей, когда покинула шоу «Дом-2». Потом светская львица переехала в Монако. Теперь она все чаще щеголяет на красных дорожках. В этом году артистка жаловалась, что похудела после восхождения в горы. А теперь она отдыхает на Мальдивах.
Теперь Боня наслаждается роскошным отдыхом. Она загорает на яхте. С собой светская львица взяла множество купальников. На этот раз она поделилась пикантным фото из уборной. Телеведущая запечатлелась в белой мини-юбке и топике на тонких бретельках. Она обнажила свои пышные полушария груди и рельефный живот.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее точеной фигурой. Многие отметили, что в 43 года она может затмить даже моделей.
«Ох, какая вы красотка», «Выдающиеся формы», «Ну прям куколка», «На этом фото идеально все», «В такой комнате можно и без юбки», «Ну вы выглядите слишком прекрасно», — стали писать подписчики.