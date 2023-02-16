«Счастье, звездочка, рыбка»: Волосожар публично обратилась к дочери от Транькова

Прославленная пара фигуристов, завоевавших золото Олимпийских игр, Максим Траньков и Татьяна Волосожар создали крепкий семейный союз.
У супругов подрастают двое детей - дочь Анжелика и сын Тео. У старшей наследницы Волосожар и Транькова 16 февраля день рождения. Анжелики исполнилось шесть лет. Судя по всему, эту прекрасную дату семья отмечает не в России. Несколько дней назад Максим Траньков и Татьяна Волосожар вместе с детьми улетели отдыхать в теплые края.
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В микроблоге Татьяна Волосожар трогательно поздравила дочку, показав ее фото с отдыха.
«Любимая, родная доченька. Бусинка, счастье, звездочка, рыбка, - этот нежный список можно продолжать бесконечно. С Днем рождения! Расти счастливой, красивой и, самое главное, здоровой! Пусть все твои мечты воплощаются в реальность, любые, самые смелые начинания сбываются, а мы всегда рядом, и будем тебя поддерживать. Все подарки, обнимашки и поцелуи вручим, конечно, лично», - написала Татьяна Волосожар.
Сын и дочка Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Фото: соцсети