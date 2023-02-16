«Счастье, звездочка, рыбка»: Волосожар публично обратилась к дочери от Транькова

Прославленная пара фигуристов, завоевавших золото Олимпийских игр, Максим Траньков и Татьяна Волосожар создали крепкий семейный союз.

У супругов подрастают двое детей - дочь Анжелика и сын Тео. У старшей наследницы Волосожар и Транькова 16 февраля день рождения. Анжелики исполнилось шесть лет. Судя по всему, эту прекрасную дату семья отмечает не в России. Несколько дней назад Максим Траньков и Татьяна Волосожар вместе с детьми улетели отдыхать в теплые края.

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