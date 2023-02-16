Щека висит, нос раздуло: у Саши Черно из «Дома-2» перекосило лицо — лучше вам этого не видеть

Участница «Дома-2» Саша Черно уже больше года занимается своей фигурой. Она похудела со ста семидесяти килограммов до ста. Но стройность не стала гарантией красоты.

Саша Черно переживает из-за лица. Его перекосило на одну сторону. В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором показала, как выглядит сейчас. Одну ее щеку разнесло, и она словно висит до плеча. Нос тоже разбух и сдвинулся в сторону.

Саша Черно призналась, что шокирована тем, как стала выглядеть.