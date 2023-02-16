Щека висит, нос раздуло: у Саши Черно из «Дома-2» перекосило лицо — лучше вам этого не видеть

Участница «Дома-2» Саша Черно уже больше года занимается своей фигурой. Она похудела со ста семидесяти килограммов до ста. Но стройность не стала гарантией красоты.
Саша Черно переживает из-за лица. Его перекосило на одну сторону. В телеграм-канале Саша Черно поделилась снимком, на котором показала, как выглядит сейчас. Одну ее щеку разнесло, и она словно висит до плеча. Нос тоже разбух и сдвинулся в сторону.
Саша Черно призналась, что шокирована тем, как стала выглядеть.
«У меня одна сторона больше. И нос чуть в одну сторону. И губы чуть в другую. Почему не может быть полностью все ровно», — поплакалась Саша Черно.
Саша Черно показала, как выглядит сейчас. Фото: соцсети
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Поклонники поспешили успокоить Сашу Черно, заявив, что асимметрия — это нормально. Они уверены, что она и раньше была у Саши, просто та из-за полноты лица ее не замечала.
«Так ассиметричные лица у всех людей на планете Земля! Просто у кого-то менее выражено, у кого-то более. Пора бы знать!», «У тебя и глаза теперь разные», «Плохой у вас косметолог, если не объяснила, что асимметрию лица ничем не убрать, должна бы это знать, а не обещать несбыточное. Где-то попадалось ваше фото в молодые годы, строго в анфас, возможно, на какие-то документы, там уже сильно видна асимметрия. Так что это врожденное, и дальше носите такую стрижку, она немного скрывает», — высказались в Сети.