Стало известно, сколько зарабатывал уволенный из МХТ Дмитрий Назаров

Актер Дмитрий Назаров, прославившийся своей ролью в сериале «Кухня», после увольнения из МХТ имени Чехова планирует отправиться в Израиль: его тур по городам этой страны запланирован на весну. Его концерты будут проходить в залах на 150–250 мест. Если пересчитать на российские деньги, билеты на выступления Назарова стоят от 3,8 до 5,5 тысяч рублей. С учетом трат на аренду залов и дорогу Назаров вряд ли заработает на этом туре больше 80 тысяч долларов.

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Еще недавно он мог позволить себе гораздо более обеспеченную жизнь: в МХТ имени Чехова Назаров получал, помимо зарплаты, 160 тысяч рублей за каждый свой выход на сцену. Но и это можно считать мелочью по сравнению с тем, сколько артист зарабатывал, снимаясь в сериалах и в рекламных роликах. По материалам издания «РИА ФАН».