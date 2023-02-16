«Ой, даже грудь торчит»: Самбурская в тугих шортиках обнажила рельефные формы на кухне

На этот раз Самбурская решила поделиться домашним кадром. Она покрасовалась на кухне в тугих шортиках и кроп-топе в сетку. Актриса решила оголить свой рельефный пресс. Она показала мощные бедра. А прозрачная ткань не скрыла налившийся бюст. Настасья похвасталась спортивным видом после тренировки.

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