«Ой, даже грудь торчит»: Самбурская в тугих шортиках обнажила рельефные формы на кухне

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру. Она стала известной актрисой после съемок в сериале «Универ». Также она открыла в себе талант к вокалу. В свои 35 лет артистка стала богатой и знаменитой, но пока не построила личную жизнь. При этом у звезды большие запросы к женихам, так как она сама хороша собой.
На этот раз Самбурская решила поделиться домашним кадром. Она покрасовалась на кухне в тугих шортиках и кроп-топе в сетку. Актриса решила оголить свой рельефный пресс. Она показала мощные бедра. А прозрачная ткань не скрыла налившийся бюст. Настасья похвасталась спортивным видом после тренировки.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены ее поджарой фигурой. Многие отметили, что Настасья может дать фору даже спортсменам.
«Ого, какая мощная», «Очень туго сидят шортики», «Ой, даже грудь торчит», «Прям плавчиха», «Ноги бросаются в глаза», «Рельеф восхищает», — стали писать пользователи Сети.