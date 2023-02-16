Скандал с короной: Камилла дерзко нарушает королевский этикет

Королева-консорт Камилла, жена британского короля Карла III, планирует надеть на коронацию бывшую в использовании корону. Подобных случаев история не знала. При этом Камилла сама выразила желание предстать перед поданными в короне, которая когда-то принадлежала Марии Текской, бабушке Елизаветы II. Прежде на церемонии коронации использовались исключительно новые, созданные специально для конкретного случая, короны.

«Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую», — объяснили в Букингемском дворце.

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Прежде чем символ королевской власти окажется на голове Камиллы, его подвергнут некоторым изменениям. Например, из короны Марии Текской уберут бриллиант Кох-и-Нур — чтобы он не напоминал о колониальном прошлом в истории Великобритании. Кроме того, решено убрать четыре из восьми украшающих корону арок. Будут произведены и некоторые другие модификации.

По материалам издания «РИА ФАН»