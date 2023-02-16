«Мои»: Ольга Бузова обнажила грудь в декольте не по размеру: неловко наклонилась, вызвав оторопь у народа

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая на съемках не скрыла свои прелести, оконфузившись.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Больше 18 лет она ведет популярные проекты. Блондинка не скрывает, что следит за фигурой. Она регулярно пополняет гардероб, чтобы выглядеть привлекательно. Недавно артистка прилетела в Африку. Она без стеснения позирует в купальнике, хоть и поправилась. 

Примечательно, что Ольга теперь каждый день облачается в новые наряды. Стилисты подбирают ей луки, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз она предпочла облачиться в платье бэби-долл в горох алого цвета. Бузова кокетливо общалась со съемочной группой. Она случайно слишком низко наклонилась. Телеведущая оголила изящную грудь в декольте не по размеру. 

«Мои», — написала звезда.

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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие посчитали, что она зря отказывается от лифчика.

«Ой, показала то, что нет», «Ну тут даже никто не заметил конфуза», «Платья с чужого плеча так всегда подводят», «Оля, пора голой сниматься», — стали писать подписчики.

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