«Мои»: Ольга Бузова обнажила грудь в декольте не по размеру: неловко наклонилась, вызвав оторопь у народа

Примечательно, что Ольга теперь каждый день облачается в новые наряды. Стилисты подбирают ей луки, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз она предпочла облачиться в платье бэби-долл в горох алого цвета. Бузова кокетливо общалась со съемочной группой. Она случайно слишком низко наклонилась. Телеведущая оголила изящную грудь в декольте не по размеру.

«Мои», — написала звезда.

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