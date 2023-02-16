«Мои»: Ольга Бузова обнажила грудь в декольте не по размеру: неловко наклонилась, вызвав оторопь у народа

Ольга Бузова является известной телеведущей. Больше 18 лет она ведет популярные проекты. Блондинка не скрывает, что следит за фигурой. Она регулярно пополняет гардероб, чтобы выглядеть привлекательно. Недавно артистка прилетела в Африку. Она без стеснения позирует в купальнике, хоть и поправилась.
Примечательно, что Ольга теперь каждый день облачается в новые наряды. Стилисты подбирают ей луки, которые скрывают изъяны фигуры. На этот раз она предпочла облачиться в платье бэби-долл в горох алого цвета. Бузова кокетливо общалась со съемочной группой. Она случайно слишком низко наклонилась. Телеведущая оголила изящную грудь в декольте не по размеру.
«Мои», — написала звезда.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие посчитали, что она зря отказывается от лифчика.
«Ой, показала то, что нет», «Ну тут даже никто не заметил конфуза», «Платья с чужого плеча так всегда подводят», «Оля, пора голой сниматься», — стали писать подписчики.