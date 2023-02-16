Клава Кока в корсете засветила пикантные следы от загара: позволила засунуть предмет в свою «ложбинку греха»

Недавно Клава вернулась из отпуска. Она выступает на гастролях в пикантных луках. Накануне певица решила выступить в тугом платье, не скрыв роскошное декольте. А теперь ее засняли в гримерке. Блондинка красовалась в оранжевом корсете на молнии. Она засветила следы от загара на своих прелестях. Звезда позволила припудрить кистью ее «ложбинку греха», засунув туда кисточку.

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