Клава Кока в корсете засветила пикантные следы от загара: позволила засунуть предмет в свою «ложбинку греха»

Клава Кока является известной певицей. Она продолжает выпускать новые песни и давать концерты. Блондинка предпочитает носить соблазнительные наряды. В свои 26 лет продолжает строить карьеру. Примечательно, что она мечтает о муже и детях. Не удивительно, что порой звезда дразнит поклонников своими формами.
Недавно Клава вернулась из отпуска. Она выступает на гастролях в пикантных луках. Накануне певица решила выступить в тугом платье, не скрыв роскошное декольте. А теперь ее засняли в гримерке. Блондинка красовалась в оранжевом корсете на молнии. Она засветила следы от загара на своих прелестях. Звезда позволила припудрить кистью ее «ложбинку греха», засунув туда кисточку.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вот это кошечка», «Какая сочная», «А что за штучка у вас между яблочек», «Просто бесподобная», «Ого, ты богиня», «Ауф, как горячо», — стали писать пользователи Сети.