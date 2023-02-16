Шакуров что-то прошептал у гроба, Маковецкий плакал: в Москве простились с режиссером Вадимом Абдрашитовым

16 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве прошло прощание с народным артистом России, режиссером Вадимом Абдрашитовым. Проводить постановщика в последний путь пришли более 200 человек. Среди них — коллеги, ученики и близкие мастера.

Траурную церемонию посетили спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссеры Алексей Учитель, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко и Андрей Смирнов, кинокритик Алла Гербер, актеры Леонид Ярмольник и Валерий Баринов, гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая и другие известные люди.

«С Вадимом Юсуповичем меня связывала долгая жизнь и дружба, которая началась еще во ВГИКе. И так по жизни вместе мы входили в кино, вместе жили в кинематографе, — цитирует ТАСС Карена Шахназарова. — Я помню с ним каждую нашу встречу, это было так интересно, это всегда было так необычно, это было так весело, потому что Вадим Юсупович был необыкновенно веселый человек. Как говорил Эйзенштейн, искусство — это стиль. Вадим Абдрашитов — это был стиль».

Как передает издание StarHit, известный актер Сергей Шакуров задержался у гроба своего друга — склонился, что-то прошептал, а затем отошел, вытирая лицо рукавом. Не смог сдержать слез и Сергей Маковецкий — он долго стоял у гроба с телом друга.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, Вадим Абдрашитов умер от рака 12 февраля в возрасте 78 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.