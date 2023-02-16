Нюша в крохотных шортах повиляла своей «сдобой» перед молодым парнем: устроили соблазнительные танцы

Нюша переехала год назад в Дубай. Певица наслаждается роскошной жизнью. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка не перестает работать над фигурой после родов. Зачастую она выходит в свет в соблазнительных нарядах. Звезда хвастается своими постройневшими формами.
Примечательно, что все чаще Нюша демонстрирует свои прелести. Она занимается растяжкой. А 16 февраля певица начала утро на паркете. Она решила заняться латинскими танцами. Артистка облачилась в футболку и короткие шортики. Она едва прикрыла свои формы. Брюнетка в паре с молодым парнем устроила жаркие танцы, виляя бедрами.
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Поклонники восхитились тем, какая Нюша пластичная. Многие отметили, что она обладает обаянием и соблазнительной фигурой. После того, как певица рассказала об измене мужа, многие стали более ярко поддерживать молодую маму двоих детей, но порой не обходится без критики.
«А как вы круто смотритесь», «Бедра вываливают наружу», «А вы горячая штучка», «Это огонь», — стали писать подписчики.