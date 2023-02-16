Нюша в крохотных шортах повиляла своей «сдобой» перед молодым парнем: устроили соблазнительные танцы

Примечательно, что все чаще Нюша демонстрирует свои прелести. Она занимается растяжкой. А 16 февраля певица начала утро на паркете. Она решила заняться латинскими танцами. Артистка облачилась в футболку и короткие шортики. Она едва прикрыла свои формы. Брюнетка в паре с молодым парнем устроила жаркие танцы, виляя бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».