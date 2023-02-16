Снова развод? Самойлова не навещает Джигана в психиатрической клинике

Джиган снова лечится в частной психиатрической клинике. Об этом стало известно на этой неделе. Жена музыканта Оксана Самойлова хранит молчание, но известно, что в их отношениях снова что-то происходит. Модель не навещает мужа в лечебном заведении.

Но Джиган говорит на это так:

«Меня не надо навещать. Я сам могу ездить куда угодно, при чем тут Оксана? Она переживает, конечно, что я дед поломанный весь», — заявил он.

Также Джиган настаивает, что у него проблемы со спиной. И якобы в психиатрической клинике просто знакомые врачи.

Но поклонники подозревают, что звезды могут снова находиться на грани развода, как было несколько лет назад. Тогда музыкант попал в рехаб, чтобы лечиться от зависимостей, а Самойлова подала на развод.

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