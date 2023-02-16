Умер сценарист «Секретных материалов» и «Зены – королевы воинов»

На 64-м году жизни скончался автор сценария и продюсер популярного сериала «Секретные материалы» Джефф Влэминг. Как стало известно, последние два года ему приходилось бороться с онкологическим заболеванием. Влэминга не стало в больнице в Пасадене.

На счету известного в США сценариста – работа не только над «Секретными материалами», но и над другими знаменитыми проектами: «Великолепная семерка», «Зена – королева воинов», «Дорогая, я уменьшил детей»… У Влэминга остались жена и двое детей.

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До последнего времени сценарист продолжал вести активный образ жизни – играл в панк-группе, преподавал в Университете Южной Калифорнии, публиковал посты в соцсетях, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные издания.