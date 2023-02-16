Почему на самом деле Александр Филиппенко сбежал из России - заявление жены

Звезда сериала «Мастер и Маргарита» Александр Филиппенко уехал из России в Европу. Актер уволился из театра Моссовета, где он проработал почти 20 лет.

Артист заявляет, что его отъезд связан с проблемами со здоровьем, однако его жена утверждает обратное.

«Естественно, его отъезд из России связан с происходящими событиями», - заявила Марина Ишимбаева изданию «Абзац».

При этом женщина попросила поклонников перестать травить Филиппенко и дать ему прийти в себя.

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