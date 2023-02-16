Бузова в одной сорочке игриво погладила свои прелести: засняла шалости перед сном (видео)

Ольга Бузова стала одной из самых известных персон в России. Артистка стала богатой и знаменитой. Она не скрывает, что является завидной невестой. Однако найти себе жениха ей оказалось проблематично. Она недавно отметила 37-летие. Пока звезда не нашла спутника, но не перестает наряжаться, чтобы привлекать внимание.
Уже больше двух недель Ольга находится в Африке. Она снимается в новом сезоне проекта со звездами. Телеведущая за день меняет несколько образов. Она решила накануне заснять себя после работы. Блондинка предстала в одной сорочке. Она блеснула грудью без лифчика. Бузова стала гладить себя перед камерой. При этом она наложила маску на лицо.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что им приятно видеть артистку без грима и блесток.
«Ну просто куколка», «Такие здесь формы изящные», «Оля всегда без белья», «Контент на ночь глядя», «Уже не знает, что показать», «Бери камеру с собой в уборную, там мы не были», «Без макияжа даже лучше! Маска шикарная», — стали писать подписчики.