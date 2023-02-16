Рустам Солнцев намекнул на расставание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева могли приостановить отношения. Причем инициатором, по его словам, мог стать режиссер.

«Если что-то там и произошло, раз они не появляются вместе, то скорее всего, это по желанию самого Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина. Я думаю, что это могли быть какие-то его хотелки или в данном случае не хотелки», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».