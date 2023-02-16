Акиньшина уехала в Америку вместе с Козловским

Оксана Акиньшина в фильме «Стиляги»

Оксана Акиньшина в фильме «Стиляги»

Пара гуляет по Нью-Йорку.

Актриса Оксана Акиньшина улетела в Соединенные Штаты вместе со своим возлюбленным Данилой Козловским. Артистка выложила фото из Центрального парка Нью-Йорка, где она гуляет в прекрасном настроении.

Акиньшина и Козловский перестали скрывать свои отношения. Недавно они вместе вышли на светскую премьеру фильма «Раневская». Правда, Данила вел себя агрессивно по отношению к журналистам. Он матом требовал его не снимать.

Оксана Акиньшина. Фото: соцсети

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