«Эта индустрия — зверь»: Селена Гомес дала совет молодым звездам и блогерам

В новом интервью 30-летняя американская актриса и певица Селена Гомес дала совет для всех молодых звезд, кто, как и она, стал популярным в юном возрасте.

«Я была бы рада быть рядом с вами, когда у вас возникнут вопросы. Но эта индустрия — зверь. Страшно видеть, что происходит, когда тебе дают столько влияния и денег в молодом возрасте. Я думаю, это очень страшно», — цитирует артистку журнал Vanity Fair.

«Чем больше вы становитесь, тем скромнее я призываю вас быть. Держитесь за свое сердце, старайтесь быть как можно лучше и будьте осторожны с тем, кому доверять, потому что вы тот, кем вы себя окружаете».

«Моей сестре девять, и, слава богу, она не хочет быть в этой индустрии. Собственно, такая она сейчас. А что, если она скажет мне через два года, что хочет? Я даже не могу думать об этом».