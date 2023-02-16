Функция почек приходит в норму: Костомаров последние несколько суток дышит самостоятельно

Лечащий врач олимпийского чемпиона Романа Костомарова Денис Проценко рассказал, что сейчас происходит с фигуристом. Главврач Коммунарки пояснил, что у пациента начинает восстанавливаться работа функции почек. Были также проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции практически все внутренние органы вовлечены в этот процесс. Сейчас заметно улучшение.

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«И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно», — с осторожностью подметил Проценко.

Последние несколько суток Роман Костомаров дышит самостоятельно. При этом врачи понимают, что ситуация может измениться в любой момент.

По материалам aif