Жена Костомарова — о его маме: «Очень переживает, ей тяжело видеть Рому в таком состоянии»

Оксана Домнина не стала скрывать, что ее свекровь Валентина Николаевна пока не навещает сына Романа Костомарова в больнице. Однако фигуристка уточнила, что ей никто не запрещал приезжать в клинику. На семейном совете было принято решение, что маме фигуриста лучше пока не наведываться в Коммунарку. И вот почему.

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«Еще я прочитала какие-то домыслы о том, что в больницу не пускают маму Романа, это наглая ложь. Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Но этого точно никто не запрещает», — отметила Домнина.

Напомним, что олимпийскому чемпиону провели операцию по ампутации стоп. Также сообщалось, что радикальные меры могли быть проведены из-за некроза и на кистях рук.

По материалам aif