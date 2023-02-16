Умерла «самая желанная женщина 1970-х», актриса Ракел Уэлч

15 февраля в результате непродолжительной болезни скончалась американская актриса Ракел Уэлч. Ей было 82 года. Печальную новость сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников звезды.
Ракел известна, как один из главных мировых секс-символов 60-70-х годов. Слава пришла к ней после ярких ролей в фильмах «Фантастическое путешествие» (1966), «Миллион лет до нашей эры» (1966), «Три мушкетера: Подвески королевы» (1973) и других, где актриса сыграла ослепительных красоток. Журнал Playboy публиковал ее на своих обложках и называл «самой желанной женщиной 1970-х».
Ракел Уэлч в 2013 году. Фото: Global Look Press
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Но после 70-х карьера звезды пошла на спад. В начале нового века Уэлч сыграла в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и комедии «Блондинка в законе».
За свою жизнь Ракел была замужем четыре раза, у нее двое детей от первого брака. Дочь актрисы Тани Уэлч пошла по стопам матери — тоже стала сниматься и попала на обложку Playboy.