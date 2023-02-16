Умерла «самая желанная женщина 1970-х», актриса Ракел Уэлч

15 февраля в результате непродолжительной болезни скончалась американская актриса Ракел Уэлч. Ей было 82 года. Печальную новость сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников звезды.

Ракел известна, как один из главных мировых секс-символов 60-70-х годов. Слава пришла к ней после ярких ролей в фильмах «Фантастическое путешествие» (1966), «Миллион лет до нашей эры» (1966), «Три мушкетера: Подвески королевы» (1973) и других, где актриса сыграла ослепительных красоток. Журнал Playboy публиковал ее на своих обложках и называл «самой желанной женщиной 1970-х».